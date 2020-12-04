امريكا تسجل أعلى حصيلة إصابات على الإطلاق بفيروس كورونا

شفق نيوز/ سجلت الولايات المتحدة، أكثر من 210 آلاف إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وفقا لمرصد جامعة "جونز هوبكنز"، في أعلى حصيلة على الإطلاق في البلاد منذ بدء الوباء.

وقالت الجامعة إن عدد الوفيات الجديدة جراء الفيروس خلال الفترة الزمنية نفسها بلغ 2907 وفيات، وهو واحد من أسوأ أرقام الوفيات اليومية في الولايات المتحدة حتى الآن.

ويتزامن الارتفاع القياسي في الإصابات مع فترة العطلات، التي حذر كبار خبراء الصحة في البلاد من أنها قد تشهد ارتفاعا كبيرا في أعداد الحالات المسجلة.

وحذر كبير خبراء الأوبئة الأميركيين، آنتوني فاوتشي، منذ أيام قليلة، من "طفرة كبيرة" بانتشار فيروس كورونا مع عودة ملايين المسافرين إلى ديارهم بعد عطلة عيد الشكر، الأمر الذي ستشهد الفترة القادمة تبعاته.

وكان فاوتشي قد أشار مؤخرا إلى اتجاه ينذر بالسوء، مع اقتراب عطلة عيد الميلاد ومزيد من حركة السفر في نهاية العام.

وأصدر مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، روبرت ريدفيلد، ما قد يكون أكبر تحذير له حتى الآن بشأن الأشهر الخطيرة المقبلة للولايات المتحدة، وتوقع أن يصل عدد الوفيات بسبب كوفيد -19 إلى 450 ألف حالة بحلول فبراير، حسب صحيفة "واشنطن بوست".

وكانت كل من شركتي "بايونتيك" الألمانية و"فايزر" الأميركية، قد أعلنتا التوصل إلى لقاح فعال ضد فيروس كورونا بنسبة فعالية 95 بالمئة.

كما كشفت "موديرنا" الأميركية عن لقاح مضاد للفيروس بفعالية لا تقل عن 94.1 بالمئة.