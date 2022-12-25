امريكا تستفيق في صبيحة عيد الميلاد على "كارثة كبرى"

استيقظ أكثر من 200 ألف أمريكي دون كهرباء، يوم الأحد، صباح عيد الميلاد، جرّاء العاصفة الشتوية المستمرة منذ أيام في شرق الولايات المتحدة والتي خلّفت 22 قتيلاً حتى الآن.

وأدى الطقس القاسي وهو مزيج من العواصف الثلجية والبرد الاستثنائي، إلى هبوب رياح ثلجية في 48 ولاية متجاورة في نهاية الأسبوع.

وتقطّعت السبل بمسافرين مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية، بينما علق سكان في منازلهم التي غطاها الجليد والثلج.

وتم تأكيد 22 حالة وفاة مرتبطة بالطقس في 8 ولايات، بينها 7 على الأقل في غرب نيويورك حيث هطل الكثير من الثلوج وهبّت رياح شديدة وبرد قارس في بوفالو والمدن المحيطة بها.

في حين بدأت مساحات شاسعة من البلاد في تجاوز العاصفة الهائلة وعادت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى معدلاتها الموسمية، ظلت بوفالو تعيش "كارثة كبرى"، إذ عجزت خدمات الطوارئ عن الوصول إلى العديد من مناطقها المتضررة بشدّة، وفق ما أفاد مسؤول كبير في وقت مبكر الأحد.

وقال المسؤول في المقاطعة مارك بولونكارز للصحفيين "لدينا سبع حالات وفاة مؤكدة في هذه المرحلة نتيجة العاصفة، قد يكون هناك المزيد".

ووصف الظروف القاسية متحدثا عن اكتشاف جثث متجمدة في سيارات وتحت كتل ثلج، ما دفع حاكمة نيويورك كاثي هوشول إلى الاستعانة بالحرس الوطني للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وأضاف بولونكارز "كان الأمر سيئًا بشكل لم يعهده أي شخص في أي وقت مضى".

"الظروف سيئة جدا"

من جهتها، حذّرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية من أن العواصف الثلجية في منطقة البحيرات الكبرى الناتجة عن تهاطل الثلوج ستستمر خلال يوم عيد الميلاد مع "تراكمات ثلجية إضافية من قدمين إلى 3 أقدام (0,6 إلى 0,9 متر) خلال الليل".

وقال زوجان في بوفالو الحدودية مع كندا السبت إن الطرق غير سالكة، وإنهما لن يغامرا بقطع مسافة 10 دقائق بالسيارة لرؤية أسرتهما في عيد الميلاد.

وقالت ريبيكا بورتولين البالغة 40 عاما: "الوضع صعب لأن الظروف سيئة للغاية... الكثير من أقسام الطوارئ لا ترسل حتى شاحنات استجابة للنداءات".

وأثّر اضطراب وسائل النقل على ملايين الأمريكيين.

اضطرابات السفر

وأدت العاصفة الأعنف منذ عقود إلى إلغاء أكثر من 1500 رحلة جوية، الأحد، بعد إلغاء حوالي 3500 رحلة جوية السبت ونحو 6 آلاف رحلة، الجمعة، وفق موقع التتبّع المتخصص "فلايت أوير".

وقال وزير النقل بيت بوتيدجيج السبت عبر تويتر: "تجاوزنا الاضطرابات الأكثر شدّة مع تعافي عمليات الخطوط الجوية والمطارات تدريجيا".

لكن ظلّ مسافرون عالقين أو متأخرين في المطارات بما في ذلك في أتلانتا وشيكاغو ودنفر وديترويت ومينيابوليس ونيويورك.

وأدى الجليد على الطريق إلى الإغلاق المؤقت لبعض الطرق الأكثر ازدحامًا من بينها الطريق السريع رقم 70 الذي يعبر البلاد.

وتم تحذير السائقين من استعمال الطرق في فترة هي الأكثر ازدحامًا عادة بسبب الأعياد.

كما أثّر الطقس على شبكات الكهرباء، وحضّ العديد من مزودي الطاقة الزبائن على تقليل الاستخدام للحدّ من انقطاع التيار في أماكن مثل كارولاينا الشمالية وتينيسي.

وانقطعت الكهرباء السبت عن ما يصل إلى 1,7 مليون مشترك في جميع أنحاء البلاد في البرد القارس، وفق موقع "باور أوتج" المتخصّص.

لكن الرقم انخفض بشكل كبير بحلول الأحد، رغم أن أكثر من 200 ألف مشترك في الولايات الشرقية مازالوا محرومين من الطاقة.

بدورها، أصدرت السلطات الكندية تحذيرات شديدة من الطقس. وانقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك، وألغي العديد من الرحلات الجوية في المدن الكبرى وتم تعليق خدمة النقل بالقطارات بين تورنتو وأوتاوا.

أما في مقاطعة بريتش كولومبيا، فقالت السلطات إن 53 شخصًا أصيبوا بجروح في حادث حافلة ركاب في وقت متأخر السبت على طريق سريع في شمال شرق فانكوفر. ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق.

AFP