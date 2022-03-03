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امريكا ترصد 10 مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-03T18:16:29+0000
امريكا ترصد 10 مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا

شفق نيوز/ أعلن البيت الأبيض، يوم الخميس، عن رصد عشرة مليارات دولار لتمويل خطط المساعدات الإنسانية والاقتصادية والأمنية لأوكرانيا والدول المجاورة لها.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن المبلغ سيخصص لتغطية تكاليف إرسال معدات عسكرية إضافية وإيصال مواد غذائية عاجلة إلى الشعب الأوكراني.

كما يشمل المبلغ تمويل عملية تطبيق العقوبات المفروضة على روسيا، بما في ذلك إنشاء فريق عمل تحت إشراف وزارة العدل الأميركية لملاحقة أصول الأثرياء الروس الذين استهدفتهم العقوبات.

وقد أرسل البيت الأبيض طلباً إلى الكونغرس الأمريكي للموافقة على إطلاق هذا المبلغ والبدء بإرسال المساعدات.

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