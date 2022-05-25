امريكا تدرج شبكة لتهريب نفط مرتبط بإيران وحزب الله اللبناني بقوائم الإرهاب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، عن إدراج شبكة لتهريب النفط تابعة لفيلق القدس الإيراني وحزب الله اللبناني ضمن المنظمات الإرهابية.

وقالت الخارجية في بيان، إن "الشبكة تدر عائدات بمئات الملايين من الدولارات لصالح فيلق القدس وحزب الله، وتم إدراجها على قوائم الإرهاب".

وأضافت أن الشبكة الدولية لتهريب النفط وغسيل الأموال يقودها مسؤولون في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، سهّلت بيع نفط إيراني قيمته مئات الملايين من الدولارات لصالح كل من الفيلق وحزب الله اللبناني.

وأكدت أن شبكة تهريب النفط هذه كانت بمثابة عنصر حاسم في الحصول على عائدات من النفط الإيراني، في ظل العقوبات المفروضة على طهران.

وأمس الثلاثاء، نقلت صحيفة "بوليتكو" الأمريكية، عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذ قراره بإبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.

وأدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" في عام 2019. وكان هذا التصنيف جزءًا من حملة "الضغط القصوى" التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب آنذاك على إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، الذي كان قد قيد نشاط إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات.

ويعتقد معارضو الاتفاق النووي مع إيران أن الحرس الثوري الإيراني يمثل تهديدًا في معظم أنحاء الشرق الأوسط وتهديدًا كبيرًا لإسرائيل والولايات المتحدة.