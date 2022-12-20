امريكا تبقي على اجراء ترامب في الحد من الهجرة

شفق نيوز/ أبقت المحكمة الأميركية العليا، على إجراء فرضته إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، في مارس 2020، للحد من تفشي جائحة كوفيد، لكنه يتيح منع ملايين المهاجرين، بمن فيهم طالبو اللجوء، من دخول الحدود الجنوبية الغربية للبلاد.

وكان من المفترض أن يتوقّف العمل اعتبارا من، الأربعاء، بالإجراء المسمى "تايتل 42" والذي أتاح للسلطات استخدام بروتوكولات السلامة المرتبطة بمكافحة كوفيد-19 لمنع دخول ملايين المهاجرين، لكن رئيس المحكمة العليا القاضي، جون روبرتس، أصدر، الاثنين، قرارا أمر بموجبه بالإبقاء على هذا الإجراء.