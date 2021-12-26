الإيرانيون أقل الشعوب سعادةً في العالم

شفق نيوز/ أفاد الدكتور حسين محمدي أستاذ العلوم الانسانية في جامعة "الخوارزمي"، بأن الإيرانيين أقل الشعوب سعادة في العالم خلال العام 2021 بسبب تردي الواقع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.

وقال محمد في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية "إيسنا"، إنه وفقا لتحقيق أُجري في العالم 2015، وشمل 115 في أنحاء العالم حول مؤشرات السعادة تذيلت إيران ذلك المؤشر.

وذكر أنه اليوم وبعد مرور سبع سنوات على ذلك التحقيق وبسبب الضغوطات الاقتصادية والنفسية احتلت إيران المرتبة الأخيرة في مؤشر السعادة.

كما أشار محمدي أنه بسبب تلك الضغوط فإن ملامح الأكتئاب بدت آثارها واضحة داخل الأزقة والأحياء والشوارع من خلال تراجع قدرة التحمل لدى الفرد الإيراني الذي بات ينفعل على أصغر الأمور، مستبعداً تراجع تلك الظاهرة في المستقبل القريب.