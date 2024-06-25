"الأونروا" تكشف عن إحصائية يومية "مرعبة" تخص أطفال غزة

شفق نيوز/ كشف المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "للأونروا"، فيليب لازاريني، يوم الثلاثاء، أن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة تتسبب يومياً بفقدان عشرة أطفال ساقاً أو ساقين بالمعدل.

وقال لازاريني خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف "بصورة أساسية، لدينا كل يوم 10 أطفال يفقدون ساقاً أو ساقين بالمعدل. وهذه الأرقام لا تشمل الأطفال الذين خسروا أيدي أو أذرعاً"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأضاف أنه يستند على أرقام صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، مشيراً إلى أن "عشرة أطفال في اليوم يعني نحو 2000 طفل بعد أكثر من 260 يوماً من هذه الحرب الوحشية".

وتابع "نعلم أيضاً كيف تتم عمليات البتر في ظروف مروعة جداً في غالب الأحيان وأحياناً من دون أي نوع من التخدير، وهذا ينطبق أيضاً على الأطفال".

ويشهد قطاع غزة قصفاً متواصلاً وهجمات برية يشنها الجيش الإسرائيلي رداً على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 من غزة.

وتحدّث لازاريني أيضاً عن تقرير نشرته منظمة "سايف ذي تشيلدرن" غير الحكومية، أمس الاثنين، يقدر أن "ما يصل إلى 21 ألف طفل في عداد المفقودين" منذ بداية الحرب في قطاع غزة، إما لأنهم طُمروا تحت الأنقاض أو أُسروا أو دفنوا في قبور مجهولة أو فَقدوا الاتصال بأسرهم وأقاربهم.

وأكدت "سايف ذي تشيلدرن" على الرغم من صعوبة جمع الأرقام والتحقق منها، أن ما لا يقل عن 17 ألف طفل في قطاع غزة غير مصحوبين بذويهم، و4 آلاف طفل باتوا في عداد المفقودين بعدما طمروا تحت الأنقاض.

وأسفر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عن مقتل 1195 شخصاً، معظمهم مدنيون، بحسب حصيلة لـ"فرانس برس" تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وتردّ إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرّية أدّت إلى مقتل ما لا يقلّ 37 ألفاً و658 شخصاً معظمهم من المدنيين في قطاع غزة، حسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

وحذر لازاريني مجدداً من أنّ تمويل "الأونروا" سينفَد بعد نهاية آب/ أغسطس المقبل، مؤكداً أن الوكالة تحتاج إلى 140 مليون دولار حتى نهاية العام.

وتنسّق الوكالة جميع المساعدات التي تصل إلى قطاع غزّة تقريباً، لكنّها تواجه أزمة سيولة منذ كانون الثاني/ يناير الماضي عندما علّقت دول عديدة تمويلها بعدما اتّهمت إسرائيل 12 من موظفي "الأونروا" البالغ عددهم 13 ألف في قطاع غزة بالتورّط في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

واستأنفت هذه الدول مساعداتها باستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا.

كما ناشدت "الأونروا" تقديم تبرعات خاصة. وتم جمع نحو 125 مليون دولار منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهو "مبلغ استثنائي بالنسبة للوكالة"، بحسب لازاريني.

ويستمر تحقيق داخلي آخر تجريه الأمم المتحدة بشأن موظفي "الأونروا". وتوسع التحقيق ليشمل 19 موظفاً وهم أول 12 موظفاً اتهمتهم إسرائيل في كانون الثاني/ يناير الماضي وتم "إنهاء" عقودهم، بالإضافة إلى سبعة آخرين أُبلغ عنهم لاحقاً. وما زالت 14 حالة قيد التحقيق حالياً.