"الأول منذ اندلاع الحرب".. المعارضة الإيرانية تعقد اجتماعاً واسعاً في لندن

شفق نيوز- لندن

تستعد المعارضة الإيرانية لعقد مؤتمر شامل في العاصمة البريطانية لندن، حيث ستجتمع بعد أيام شخصيات سياسية وأكاديمية بعضها ينتمي لأحزاب قومية وأخرى مستقلة في أول مؤتمر للمعارضة عقب الحرب بين إيران وأميركا وإسرائيل.

وبحسب موقع قناة "الحدث"، فإن الاجتماع سيحمل اسم "مؤتمر إيران الحرة" وسيعقد على مدى يومي 28 و29 آذار/ مارس الجاري في لندن.

وأضاف أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر تضم آرام حسامي وإسماعيل عبدي وجليل شرهاني وأميد شمس وجوما بورش وحسين رزاق وسعيد دهقان وشهريان آهي.

ويأتي هذا المؤتمر عقب اجتماعٍ مماثل حصل بشكل سري في شباط/ فبراير الماضي، لكنه لم يكن على نطاق واسع كالمؤتمر الذي سيعقد بعد أيام والذي سيشارك فيه الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني وحزب كومله الكوردي بقيادة عبدالله مهتدي وحزب التضامن الديمقراطي الأهوازي وحزب الشعب البلوشي والهيئة التنسيقية للتنظيمات الأهوازية المكوّنة من 8 تيارات والحزب الديمقراطي الأذربيجاني وجماعة غول رو من اليسار الإيراني وديبلوماسيين سابقين في إيران بينهم مهرداد خوانساري وشخصيات أخرى معروفة بينها المخرج الإيراني محسن مخملباف والمعارض محسن سازغارا.

ووفقاً للموقع، فإنه من المقرر أن يلي هذا المؤتمر، العمل على إيجاد إطار أو ائتلاف لجمع التكتلات المعارضة التي تؤمن بوجود نظام جمهوري أو لا مركزي.

بدوره، قال عضو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إن المجتمعين يسعون خلال هذا المؤتمر، إلى العمل على إشراك الشعوب غير الفارسية في أي حراك داخل إيران، من أجل إحداث تغيير في البلاد، مبيناً أن أي تغيير في الداخل الإيراني لن يحصل من دون مشاركة شرائح غير فارسية.

كما أوضح جليل شرهاني عضو اللجنة التحضيرية، وعضو المكتب السياسي لحزب التضامن الديمقراطي الأهوازي، أن "هذا المؤتمر يجمع غالبية المعارضة الإيرانية، التي تسعى من خلاله لإجراء مفاوضات بين مختلف أطيافها".

وأشار إلى أن "المؤتمر يجمع طيف واسع من المعارضين كالملكيين واليساريين والشعوب غير الفارسية وسينبثق عنه لجان عمل من شخصيات تحظى بدعم في الداخل الإيراني لتأمين البديل عن النظام القائم في المرحلة المقبلة".

إلى ذلك، سيناقش المشاركون في المؤتمر الذي يغيب عنه أنصار رضا بهلوي ومريم رجوي، شكل الحكم الجديد عقب الإطاحة بالنظام الإيراني الحالي، إذ يتفق معظمهم على وجود نظام جمهوري أو لا مركزي، مستبعدين في الوقت الراهن طرح فكرة النظام الفيديرالي، بحسب المعلومات.

يذكر أن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه للمعارضة الإيرانية منذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ هجمات على إيران.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ يوم السبت 28 شباط 2026 ضربة عسكرية واسعة على إيران، مستهدفتين قيادات ومسؤولين ومحطات عسكرية ونووية، فيما ردّت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل وقواعد أمريكية في دول خليجية.