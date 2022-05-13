الأول بعد قطيعة اكثر من شهرين.. وزير الدفاع الأميركي يتصل بنظيره الروسي

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، اليوم الجمعة ان وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي، سيرغي شويغو، هو الأول بين الجانبين منذ 18 فبراير/ شباط الماضي، أي قبل أيام من شن موسكو هجومها على أوكرانيا.

وذكر كيربي في بيان أن أوستن "حث موسكو على وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا، كما شدد على أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال بين الولايات المتحدة وروسيا".

وكان البنتاغون أكد أن وزارة الدفاع الروسية امتنعت مرارا عن الاستجابة لمحاولة التواصل مع المسؤولين الروس، منذ بدء هجومها العسكري على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي.