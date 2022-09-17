الأول بالتاريخ.. حفل زفاف حاخام يهودي من إماراتية يثير الجدل (فيديو)

شفق نيوز / أقام ممثل الجالية اليهودية في دبي الحاخام الإسرائيلي ليفي دوشمان -يوم الأربعاء- الماضي، حفل زفاف ضخما بحضور 1500 ضيف، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مما أثار استنكارا وردود فعل غاضبة.

وتداولت حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من حفل زفاف الحاخام دوشمان (29 عاما) إلى ابنة حاخام بروكسل ليا حداد (27 عاما) في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في أحد الفنادق الفخمة.

ويظهر في الفيديو حاضرون يرتدون الزي الإماراتي، يرقصون جنبا إلى جنب مع آخرين غالبيتهم يرتدون ملابس اليهود المتدينين.

ووصفت وسائل إعلام الحدث بأنه أكبر حدث يهودي بالخليج العربي في التاريخ الحديث، حيث حضره 1500 ضيف من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك كبار الحاخامات وكبار الشخصيات الإماراتية.

كما وصفت دائرة العلاقات الإعلامية في حركة "حباد لوبافيتش" اليهودية حفل الزفاف بأنه "مصدر فخر وطني كبير، باعتباره عرضا وتجربة حية للاستثمار الإماراتي الطويل الأمد في خلق ثقافة التعايش والتنوع الديني".

ويقيم دوشمان في الإمارات منذ عام 2014، حيث أشرف على افتتاح مدرسة يهودية ومدرسة تكميلية عبرية وحمام طقوسي ووكالة للأطعمة اليهودية في البلاد التي تضم اليوم بضعة آلاف من اليهود.

ودوشمان هو واحد من العديد من الحاخامات الأرثوذكس الذين يعملون على تنمية الحياة اليهودية في الإمارات، وكان يعيش مع أخته وعائلتها في المغرب قبل انتقاله إلى أبو ظبي.