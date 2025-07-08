الأولى من نوعها منذ الحرب الباردة.. أمريكا تطلق مناورات ضخمة

شفق نيوز– واشنطن

أعلنت القوات الجوية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، إطلاق سلسلة مناورات هي الأولى من نوعها منذ الحرب الباردة مركزة على المحيطين الهندي والهادئ، بمشاركة 12 ألف فرد، وأكثر من 350 مقاتلة وقاذفة وطائرة شحن.

وقال وزير القوات الجوية، تروي مينك في بيان: "يُمثل هذا التدريب، وهو الأول من نوعه منذ الحرب الباردة، لحظةً محوريةً في تاريخ قواتنا الجوية والفضائية، إذ يجمع بين الطيارين والحراس لتعزيز قدراتنا القتالية".

وأضاف، أن "التدريب بهذا الشكل، إلى جانب القوة المشتركة وحلفائنا وشركائنا، في بيئات عمل واقعية باستخدام عمليات موزعة، هو السبيل الأمثل لدمج القدرات لمواجهة أي تحدٍّ للأمن القومي".

من جهته، ذكر رئيس أركان القوات الجوية، الجنرال ديفيد ألفين، أن "التدريب بهذا الحجم هو طريقتنا في الاستعداد للمعركة المستقبلية".

وتابع: "نحتاج من الطيارين أن يتحركوا بسرعة ويفكروا خارج الصندوق، وأن يُحدثوا تغييراً جذرياً في الوضع العملياتي الراهن. كما نبني الثقة والتفاهم من خلال التخطيط المدروس والعمليات والتعلم جنباً إلى جنب مع شركائنا في جميع أنحاء المحيط الهادئ".