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الأولى من نوعها.. رحلة جوية من إسرائيل إلى سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-27T16:59:50+0000
الأولى من نوعها.. رحلة جوية من إسرائيل إلى سوريا

شفق نيوز/ أفادت تقارير يوم الثلاثاء بأن طائرة روسية أقلعت من مطار بن غوريون في تل أبيب، لتحط في قاعدة حميميم الروسية في ريف اللاذقية السورية، في رحلة تعد الأولى من نوعها منذ إنشاء دولة إسرائيل قبل أكثر من سبعة عقود.

ووصلت الطائرة التابعة لسلاح الجو الروسي إلى مطار قاعدة "حميميم" التي يتخذ منها الروس مقرا رئيسا لقواتها في سوريا.

وكانت الطائرة وصلت إلى إسرائيل قادمة من موسكو اليوم، الثلاثاء.

وقال الصحفي الإسرائيلي في صحيفة "هارتس" الإسرائيلية آفي شارف، في تغريدة إن طائرة روسية أقلعت من تل أبيب إلى اللاذقية، مشيرا إلى أنه "توجد رحلة أخرى مباشرة من تل أبيب إلى اللاذقية بعد ثلاثة أيام من اليوم".

وكان موقع "ذا وور زون" (The war zone)، المختص في التحليلات العسكرية، رصد، في شباط/فبراير الفائت أعمال توسيع لمدرجي الطيران الرئيسين في قاعدة حميميم، الأمر الذي سيسمح بدعم المزيد من عمليات النشر المنتظمة للطائرات الأكبر والأكثر حمولة.

ووقعت موسكو مع الحكومة السورية في 2017، عقد إيجار طويل الأمد لقاعدة حميميم لمدة 49 عامًا، فضلًا عن عقد مماثل في مرفأ "طرطوس".

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