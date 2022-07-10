الأولى منذ 3 سنوات.. انطلاق رحلة جوية مباشرة من العراق إلى تونس

شفق نيوز/ انطلقت، يوم الأحد، من العاصمة العراقية بغداد أول رحلة جوية مباشرة منذ 3 سنوات إلى تونس من مطار بغداد الدولي نحو مطار قرطاج الدولي.

وتحققت الرِحلة بجهود عدد من مؤسسات القطاع الخاص العراقي عبر الناقل الوطني العراقي (فلاي بغداد) وعدد من شركات السفر والسياحة المحلية والتي تتقدمها شركة طريق الأفق للسفر والسياحة والتي سعت مع الشركات الأخرى على تفعيل الخط الجوي بين البلدين.

وانطلقت الرحلة عبر طائرة من طراز بوينغ (737- 800) وضمت 162 راكباً من ضمنها 12 مقعداً لدرجة رجال الأعمال وبوقت يستمر 4 ساعات و45 دقيقة ومباشرة من بغداد إلى مطار قرطاج دون ترانزيت.

ونُفذت الرحلة بعد تسهيلات مميزة وكبيرة تمثلت بمنح موافقة الفيز للمسافرين العراقيين عبر الرحلات المخصصة والتي تمنح الفيزا للعراقيين بمجرد الوصول مطار قرطاج في تونس وبشكل مباشر ودون أي تأخير يذكر بحسب القائمين على الرحلة.

وتوقفت الرحلات الجوية المباشرة من العراق إلى تونس إبان حرب الثمانينيات وعادت عام 2019 ولمدة شهرين فقط قبل أن تتوقف بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وعادت الرحلات المباشرة اليوم بجهود الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص العراقي وعبر برنامج سياحي متطور تنفذه شركة أوبن تونسيا Open Tunisia العالمية المتخصصة في العمل بالبرامج السياحية ويقسم البرنامج بين تونس العاصمة ومدينتي سوسة والحمامات، وتهدف الرحلات الجديدة إلى تعزيز الواقع السياحي والاقتصادي وتنشيط السفر بين البلدين.