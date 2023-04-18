الأولى منذ 12 عاما.. وزير الخارجية السعودي يزور دمشق

شفق نيوز/ يزور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الثلاثاء، العاصمة السورية دمشق في أول زيارة له منذ اندلاع الصراع في سوريا في العام 2011 بحسب مذكرة وزارة الإعلام السورية للصحفيين.

وتعد الزيارة خطوة رئيسية نحو إنهاء العزلة الإقليمية التي تعيشها سوريا على مدى عقد بسبب تعاملها مع الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد، بحسب وكالة رويترز.

وتأتي هذه الخطوة السعودية بعد زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى جدة الأسبوع الماضي.

كما تأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت طهران والرياض في 10 مارس الماضي التوصل إلى الاتفاق بعد قطيعة استمرت سبع سنوات إثر مهاجمة البعثات الديبلوماسية السعودية في إيران على خلفية إعدام رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، وفق فرانس برس.

وكان المقداد قد قال يوم الأحد الماضي إن زيارات المسؤولين السوريين إلى بعض الدول العربية في الآونة الاخيرة كانت برغبة مشتركة وتهدف إلى غلق صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة في العلاقات بالعالم العربي.

وردا على سؤال في حوار مع قناة الجزائر الدولية بشأن عودة سوريا للجامعة العربية، قال المقداد إن ذلك "سيكون شبه مستحيل قبل تصحيح العلاقات الثنائية".