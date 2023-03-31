الأولى منذ عقد.. وزير الخارجية السوري في مصر يوم غد

شفق نيوز / أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، يعتزم زيارة القاهرة، يوم غد السبت.

وأفادت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، بأن "وزير الخارجية سامح شكري سيعقد مباحثات مع المقداد في مقر الوزارة بالقاهرة".

وسبق أن التقى شكري مع المقداد في أيلول 2021، بنيويورك، وذلك في أول لقاء بين وزيري البلدين منذ 10 سنوات، وقتها.

لكن الزيارة المنتظرة هي الأولى على مستوى وزاري لوزير الخارجية السوري إلى مصر منذ تجميد الجامعة العربية في تشرين الثاني 2011 عضوية دمشق. وتأتي الزيارة بعد نحو شهر من زيارة قام بها وزير خارجية مصر في 27 شباط 2023 لسوريا وتركيا تضامناً معهما على خلفية الزلزال المدمر الذي ضربهما في 6 من الشهر ذاته، وذلك لأول مرة منذ 2011.

كما تأتي زيارة المقداد للقاهرة وسط أحاديث عربية رسمية عن عودة سوريا عربياً وقبيل نحو شهر من انعقاد القمة العربية في الرياض.