الأولى منذ سنوات.. وزير الخارجية السوري يصل السعودية

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، يوم الأربعاء، الى المملكة العربية السعودية وهي الزيارة الاولى لوزير خارجية دمشق منذ بدء الصراع في سوريا عام 2011.

وذكرت وكالة الانباء السورية "سانا"، أن "المقداد وصل إلى مدينة جدة السعودية في زيارة عمل بناء على دعوة من نظيره السعودي فيصل بن فرحان لإجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

يأتي هذا التقارب بعد أن كشف مصدر سوري مطلع، في شهر شباط الماضي عن قرب قيام وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بزيارة العاصمة السورية دمشق، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وستكون هذه الزيارة ان تحققت هي أول زيارة لمسؤول سعودي إلى سوريا منذ بدء الصراع في البلاد عام 2011.