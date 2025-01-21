الأولى في تاريخ البلاد.. سوريا تشارك بمنتدى "دافوس" 2025

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، يوم الثلاثاء، أن بلاده ستشارك للمرة الأولى في تاريخها بالمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، الذي تحتضنه سويسرا.

وقال الشيباني في تدوينة على منصة "إكس"، "سأتشرف بتمثيل سوريا لأول مرة في تاريخها في منتدى الاقتصاد العالمي دافوس 2025 في سويسرا. سننقل للعالم رؤيتنا التنموية حول مستقبل سوريا وتطلعات شعبنا العظيم".

وأوضح، أن هذه المشاركة ستتيح الفرصة لعرض الرؤية التنموية لمستقبل سوريا وتطلعات شعبها أمام المجتمع الدولي.

ويعد "دافوس" أحد أهم المنتديات الاقتصادية العالمية، الذي يجمع سنوياً قادة عالميين وصناع قرار لمناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية.

وتحتضن سويسرا الاجتماع السنوي الـ55 لمنتدى "دافوس"، الذي انطلقت فعالياته، الأحد، وتستمر حتى الجمعة 24 كانون الثاني/يناير الجاري.

وحسب الموقع الرسمي للمنتدى، فإن الدورة الحالية تأتي استجابةً للسياق المتغير، وستجمع أبرز القادة من الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، إلى جانب أهم المفكرين العلميين والثقافيين، تحت شعار "التعاون في عصر الذكاء".

وبناء على الأدوار الأساسية للمنتدى الاقتصادي العالمي كمنظمة دولية للتعاون بين القطاعين العام والخاص، يضيف المصدر ذاته، أن دورة هذه السنة ستعمل "كمنصة عالمية موثوقة للحوار والتعاون، وستجمع مجتمعا متنوعا من أصحاب المصلحة".