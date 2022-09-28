الأوكرانيات بعد العراقيين والسوريين.. سكان ألمانيا إلى رقم قياسي

شفق نيوز/ اعلنت المانيا الاربعاء، ان تدفق اللاجئين من أوكرانيا، بلغ مستوى قياسيا، في قفزة كبيرة تذكر بتدفقات اللاجئين من العراق وسوريا وغيرهما قبل نحو 7 سنوات.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية ان نحو مليون مهاجر جاءوا في العام 2015 من دول مزقتها الحرب مثل العراق وسوريا وافغانستان، واستقروا في المانيا.

والان، ذكر مكتب الاحصاء الاتحادي الالماني الثلاثاء ان تدفق اللاجئين الاوكرانيين الى المانيا دفع سكان البلد المستوى الاعلى بالمطلق حيث بلغ اكثر من 84 مليون نسمة.

واوضح تقرير الإحصاء الالماني انه مع حلول نهاية شهر يونيو/حزيران، تزايد عدد سكان البلد بمقدار 843 الف نسمة، اي ما يعادل 1٪ ، مقارنة بنهاية العام 2021.

وبالمقارنة مع ذلك، فإن عدد السكان تزايد بمقدار 82 الف شخص، اي ما يعادل 0.1٪ خلال العام 2021 بأكمله.

واوضح التقرير ان حوالي 750 الف لاجئ اوكراني جاءوا الى المانيا بحثا عن الامان من الغزو الروسي في النصف الاول من العام 2022.

وبحسب مكتب الاحصاء فان معظم المهاجرين هم من الاناث، موضحا انه بحلول نهاية حزيران/يونيو، كان عدد النساء والفتيات الاوكرانيات في المانيا أكثر من 501 الف امرأة مقارنة بنهاية العام 2021 ، في حين زاد عدد الرجال والاولاد الاوكرانيين بمقدار 248 الف شخص.

وذكر التقرير بان المانيا شهدت زيادة سكانية بهذا المستوى الكبير في العام 1992 بعد فرتة قصيرة من سقوط الشيوعية وتوحيد المانيا، كما وصل حوالي 700 الف شخص من يوغوسلافيا بسبب الحرب، ومن اوروبا الشرقية بعد فتح الحدود.