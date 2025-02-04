الأوقاف السورية تتحدث لشفق نيوز عن المراقد الدينية للطوائف والأزياء "الحلال"

شفق نيوز/ أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في سوريا، يوم الثلاثاء، حرية الأشخاص بأزيائهم العامة بما لا يخالف الذوق العام، حسب وصفها، في حين لفتت إلى تكليف إدارات جديدة المقامات الدينية في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الأوقاف السورية أحمد الحلاق، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "ما يخص المقامات الدينية لبقية الطوائف فإن الإدارة الجديدة للبلاد جعلت لها إدارة مستقلة، لتوليها مزيد من العناية".

وتابع الحلاق: "بخصوص الزي العام في البلاد فنحن نحترم حرية الأشخاص بما لا يخالف الذوق العام وهذا المعمول به".

يشار إلى أن عدداً من المفكرين والفنانين والحقوقيين السوريين، طالبوا يوم الجمعة الماضي، عبر عريضة على مواقع التواصل الاجتماعي، بـ"حماية الحريات في سوريا خلال المرحلة الجديدة، وإجراء انتخاب هيئة دستورية"، وذلك بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وكتب الموقعون البالغ عددهم 65 شخصا من الكتّاب والحقوقيين والمخرجين والمدافعين عن حقوق الإنسان: "لقد انتهى عهد الاستبداد، ولن يقبل السوريّون تكرار ما عانوا منه طويلا".

وفي السياق نفسه، طالبوا بـ"إطلاق الحريّات العامّة الأساسيّة، وأهمّها حريّة التجمّع والاحتجاج والتعبير والمعتقد"، ناهيك عن "الحريّات السياسيّة بما فيها الحقّ في تأسيس الأحزاب والصحف والمنصّات والمنتديات".

وأشار الموقعون على العريضة إلى أن "المرحلة الانتقالية ينبغي أن تؤدي إلى إقامة النظام السياسيّ الذي ثار من أجله الشعب السوريّ تحت شعار الحرّيّة والكرامة واستُشهد مئات الألوف من أبنائه وبناته".