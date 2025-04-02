الأوروبيون يؤيدون فرض رسوم "انتقامية" على أمريكا

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، يوم الأربعاء، أن الأوروبيين يؤيدون فرض رسوم جمركية "انتقامية" على أمريكا لردع دونالد ترامب من تنفيذ خطته برفع الرسوم على الشركاء التجاريين.

وذكر الصحيفة أن غالبية الأوروبيين الغربيين يدعمون فرض رسوم جمركية "انتقامية" على الولايات المتحدة إذا مضى الرئيس السابق دونالد ترامب في خطته لفرض تعريفات واسعة على الشركاء التجاريين هذا الأسبوع.

وحسب الصحيفة من المتوقع أن يعلن ترامب، اليوم الأربعاء، الذي وصفه بـ"يوم التحرير"، عن رسوم جمركية متفاوتة بحسب الدولة، كما أكد أن ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة ستدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.

وستتضرر العديد من الشركات الأوروبية من هذه الإجراءات، خاصة شركات السيارات الألمانية مثل "بورشه"، و"بي إم دبليو" و"مرسيدس"، إضافةً إلى منتجي السلع الفاخرة الفرنسيين، الذين تعتمد صادراتهم إلى الولايات المتحدة على جزء كبير من إيراداتهم، حيث تصل قيمة مبيعات النبيذ والمشروبات الروحية الفرنسية في السوق الأمريكية إلى أربعة مليارات يورو سنوياً.

وقد تعهد الاتحاد الأوروبي برد "سريع وقوي ومدروس"، وسط توقعات بأن تؤدي هذه التعريفات إلى تراجع الإنتاج، وارتفاع الأسعار، وزيادة التوترات التجارية.

وانخفضت الأسواق العالمية يوم الاثنين الماضي، بعدما أكد ترامب أن الرسوم ستشمل عدة دول، وليس فقط تلك التي تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري معها.

وبحسب استطلاع أجرته "يوجوف" في سبع الدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، أعربت أغلبية واضحة عن تأييدها لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد المنتجات الأمريكية.

وتراوحت نسب التأييد بين 79% في الدنمارك، و56% في إيطاليا، فيما بلغت 68% في كل من ألمانيا وفرنسا، حيث يُتوقع أن يتلقى قطاعا السيارات والنبيذ ضربة قوية.

ورغم إدراك الأوروبيين لتداعيات الرسوم الأمريكية على اقتصاداتهم، إلا أنهم أيدوا الرد بالمثل، حيث توقع 75% من الألمان أن يكون لهذه التعريفات تأثير كبير، وهو ما وافق عليه 71% من الإسبان، و70% من الفرنسيين والإيطاليين، و60% من البريطانيين.

أما على مستوى الاتحاد الأوروبي، فقد رأى ما بين 60% من الدنماركيين و76% من الإسبان أن هذه التعريفات ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأوروبي ككل، وهي وجهة نظر تبناها 74% من الألمان و68% من الفرنسيين.

ولطالما انتقد ترامب سياسات الاتحاد الأوروبي التجارية، مدعياً أنه كان "غير منصف" للولايات المتحدة، بل وصرح سابقاً بأن التكتل الأوروبي "تأسس لخداع أمريكا".

إلا أن استطلاع "يوجوف" أظهر أن أغلبية الأوروبيين لا يتفقون مع هذه النظرة، حيث رفضها 67% من الدنماركيين و53% من الألمان، بينما لم تتجاوز نسبة المؤيدين لهذا الطرح 18% في أي من الدول التي شملها الاستطلاع.

ومع اقتراب إعلان ترامب عن التعريفات الجديدة، يتزايد الضغط داخل الاتحاد الأوروبي للرد بقوة، مما قد يؤدي إلى تصعيد تجاري جديد بين الطرفين، ويزيد من اضطرابات الأسواق العالمية.