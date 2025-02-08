الإنفلونزا تضرب أمريكا بقوة.. 13 ألف حالة وفاة و24 مليون إصابة

شفق نيوز/ سجّلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 24 مليون حالة مرضية، و310 آلاف حالة دخول إلى المستشفى، و13 ألف حالة وفاة بسبب الإنفلونزا، وفقًا لتقديرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتشهد الولايات المتحدة ذروة ثانية في حالات الإنفلونزا هذا الموسم. بعد انخفاض زيارات عيادة الطبيب للإنفلونزا في وقت مبكر من هذا العام، قفزت إلى ما هو أبعد من ذروة الموسم السابق في نهاية الشهر الماضي، مع معدل إيجابية للاختبار بنسبة 30٪.

ومن المتوقع أن يكون موسم الإنفلونزا هذا العام هو الأسوأ منذ ما قبل جائحة كوفيد-19، حيث ارتفعت الأمراض التنفسية إلى ذروة ثانية. وقد سجّلت بالفعل

ويعتبر معدل دخول المستشفى التراكمي - حوالي 64 حالة لكل 100 ألف شخص، اعتبارًا من الأول من فبراير/شباط - هو الأعلى في هذه المرحلة من الموسم على مدى السنوات الـ7 الماضية.

ويعد نشاط الإنفلونزا مرتفعًا أو مرتفعًا للغاية في جميع الولايات باستثناء ست ولايات.

ومرض الإنفلونزا ليس الوحيد المنتشر في الولايات المتحدة، حيث تُظهر اختبارات مياه الصرف الصحي أيضًا مستويات عالية من الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد - أعلى بكثير من المستويات التي شوهدت في بداية الشتاء.

ويقول الخبراء إن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 أو الإنفلونزا يجب أن يعزلوا أنفسهم قدر الإمكان لحماية أحبائهم والتواصل مع طبيبهم، خاصة إذا كان لديهم ظروف صحية أساسية.

وتؤكد الدكتورة سارة نوسال، طبيبة الرعاية الأولية في برونكس، نيويورك، على أهمية العزل لوقف انتشار المرض.

ويقول الدكتور ويليام شافنر، خبير الأمراض المعدية في المركز الطبي لجامعة فاندربيلت، إن قسم الطوارئ لديه مليء حاليًا بالأشخاص المصابين بعدوى الجهاز التنفسي، وأغلبهم مرضى بالأنفلونزا.

ويمكن أن يكون التمييز بين الأنفلونزا وكوفيد-19 أمرًا بالغ الأهمية أيضًا عند تحديد العلاج وإدارة توقعات الأعراض. يمكن أن يسبب كوفيد-19 مرضًا أكثر خطورة في حالات معينة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. ويمكن أن يكون المرضى الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد معرضين أيضًا لخطر الإصابة بكوفيد طويل الأمد.

ويحتوي كلا الفيروسين أيضًا على خيارات علاجية مختلفة مضادة للفيروسات. على الرغم من أن معظم الناس سيتحسنون في غضون أيام قليلة بدون أدوية، فإن الأدوية المضادة للفيروسات مثل تاميفلو وباكسلويد تكون أكثر فعالية عند إعطائها خلال اليومين الأولين من الأعراض، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.