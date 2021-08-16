سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الإنتربول يحذر من عمليات احتيال دولية تتعلق بلقاحات كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-16T18:39:09+0000
الإنتربول يحذر من عمليات احتيال دولية تتعلق بلقاحات كورونا

شفق نيوز/ حذرت منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول"، يوم الاثنين، من جرائم احتيال على المؤسسات الصحية في العديد من دول العالم تتعلق بلقاحات فيروس كورونا.

وقالت المنظمة في بيان أوردته وسائل إعلام غربية، إن أكثر من 60 ممثلاً لوزارات الصحة والمستشفيات في 40 دولة، تلقوا عروضا لشراء لقاحات حصلت على الموافقة للتوزيع في بلادهم.

وبينت أنه عادة ما يزعم المحتالون أنهم يمثلون إحدى شركات تصنيع اللقاحات أو منظمة حكومية تقوم بتسهيل توزيع اللقاحات.

ويحاول المحتالون الاتصال عبر عناوين بريد إلكتروني خاصة بالأشخاص المعنيين وكذلك بالهاتف، كما يستخدمون مواقع إلكترونية وهمية ومعلومات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الأمين العام للشرطة الدولية، يورجن ستوك "حتى عندما تفشل محاولة احتيال، من المهم أن يتم إبلاغ الشرطة عنها لكي يتم تحديد الصلات المحتملة".

related

واشنطن توجه ضربة لمشروع منظمة الصحة العالمية الخاص بلقاحات كورونا

Date: 2020-09-02 08:41:59
واشنطن توجه ضربة لمشروع منظمة الصحة العالمية الخاص بلقاحات كورونا

إسرائيل تمد سوريا بلقاحات كورونا ضمن صفقة تبادل "الاسرى"

Date: 2021-02-20 08:41:24
إسرائيل تمد سوريا بلقاحات كورونا ضمن صفقة تبادل "الاسرى"

لقاحات كورونا تدفع اوروبا لإعادة فتح السياحة أمام الأمريكيين

Date: 2021-04-26 06:44:13
لقاحات كورونا تدفع اوروبا لإعادة فتح السياحة أمام الأمريكيين

الصحة العالمية: الأغنياء يبتلعون سوق لقاحات كورونا على حساب الفقراء

Date: 2021-05-13 18:39:00
الصحة العالمية: الأغنياء يبتلعون سوق لقاحات كورونا على حساب الفقراء

لقاح جونسون أند جونسون.. امريكا تقرر التخلص من ملايين الجرعات بسبب "تلوث محتمل"

Date: 2021-06-11 19:14:18
لقاح جونسون أند جونسون.. امريكا تقرر التخلص من ملايين الجرعات بسبب "تلوث محتمل"

الصحة العالمية تقول "لا" لتلقي جرعات "إضافية" من لقاح كورونا

Date: 2021-07-28 14:48:46
الصحة العالمية تقول "لا" لتلقي جرعات "إضافية" من لقاح كورونا

الصحة العالمية تدعو لتجميد منح الجرعة المعزِّزة من لقاحات كورونا

Date: 2021-08-04 14:35:10
الصحة العالمية تدعو لتجميد منح الجرعة المعزِّزة من لقاحات كورونا

الصحة العالمية تحدد الطريقة الوحيدة للحماية من متحورات كورونا

Date: 2021-08-08 19:25:20
الصحة العالمية تحدد الطريقة الوحيدة للحماية من متحورات كورونا