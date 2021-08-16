الإنتربول يحذر من عمليات احتيال دولية تتعلق بلقاحات كورونا

شفق نيوز/ حذرت منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول"، يوم الاثنين، من جرائم احتيال على المؤسسات الصحية في العديد من دول العالم تتعلق بلقاحات فيروس كورونا.

وقالت المنظمة في بيان أوردته وسائل إعلام غربية، إن أكثر من 60 ممثلاً لوزارات الصحة والمستشفيات في 40 دولة، تلقوا عروضا لشراء لقاحات حصلت على الموافقة للتوزيع في بلادهم.

وبينت أنه عادة ما يزعم المحتالون أنهم يمثلون إحدى شركات تصنيع اللقاحات أو منظمة حكومية تقوم بتسهيل توزيع اللقاحات.

ويحاول المحتالون الاتصال عبر عناوين بريد إلكتروني خاصة بالأشخاص المعنيين وكذلك بالهاتف، كما يستخدمون مواقع إلكترونية وهمية ومعلومات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الأمين العام للشرطة الدولية، يورجن ستوك "حتى عندما تفشل محاولة احتيال، من المهم أن يتم إبلاغ الشرطة عنها لكي يتم تحديد الصلات المحتملة".