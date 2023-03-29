الأمير هاري يتهم العائلة الملكية بعدم مكاشفته عن تنصت الصحافة على هاتفه

شفق نيوز/ اتهم الأمير هاري العائلة الملكية البريطانية بحجب معلومات عنه بشأن عمليات تنصت على هاتفه أجرتها صحف بريطانية.

وقال هاري في إفادة له نُشرت الثلاثاء ضمن دعوى قضائية على "أسوشيتد نيوزبيبر"، الدار الناشرة لصحيفة "ديلي ميل"، البريطانية "لا شك في أن العائلة الملكية كانت تحجب عني معلومات تتعلق باختراق هاتفي، ولم يتضح لي الأمر إلا في السنوات الأخيرة عندما رفعت دعوى بصورة شخصية"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وأشار هاري في إفادته الموقعة بتاريخ 24 شباط/ فبراير الماضي، إلى أن العائلة الملكية ردعته عن مقاضاة الصحافة لأن "ذلك كان سيشعل سلسلة من الأحداث وردود الفعل غير المرغوب بها".

وشارك الابن الأصغر للملك تشارلز لليوم الثاني على التوالي في جلسة للمحكمة العليا في لندن، حيث تُعقد جلسات في دعاوى ضد "إيه إن آل" التي يتهمها مشاهير عدة بجمع معلومات عنهم بشكل غير قانوني بينهم المغني إلتون جون والممثلة ليز هيرلي.

وحضر بشكل مفاجئ إلى لندن للمشاركة في الجلسة، إذ أنه انتقل وزوجته ميغان للعيش في الولايات المتحدة بعد انسحابهما من الأسرة الملكية عام 2020.

ويتهم المدعون الستة دار "إيه إن آل" باستخدام محققين للتنصت عليهم، لكن المجموعة الإعلامية "دحضت بشكل قاطع ولا لبس فيه هذا التشهير السخيف الذي يبدو أنه محاولة مخطط لها لإقحام المنشورات الصادرة عن صحيفة ديلي مايل في فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية المتعلقة بمقالات تعود إلى 30 عاما".

وبعد عرض فيلم وثائقي عن هاري على نتفليكس في كانون الأول/ ديسمبر، أصدر الأمير كتاب مذكراته المثير للجدل "سبير" (الاحتياطي) في أوائل شهر كانون الثاني/ يناير، تحدث فيه عن تفاصيل انهيار علاقته بوالده وبشقيقه وليام.