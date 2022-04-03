الأمير حمزة بن الحسين يتخلى عن لقبه.. وثيقة

شفق نيوز/ أعلن الأمير الاردني حمزة بن الحسين، اليوم الاحد، تخليه عن لقب الأمير في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر".

وجاء في رسالة نشرها على موقعه الرسمي في تويتر، "اني وبعد الذي لمست وشاهدت خلال الأعوام الأخيرة قد توصلت الى خلاصة بأن قناعاتي الشخصية والثوابت التي غرسها والدي فيي والتي حاولت جاهدا في حياتي التمسك بها لا تتماشى مع النهج والتوجهات والاساليب الحديثة لمؤسساتنا، فمن باب الأمانة لله والضمير لا ارى سوى الترفع والتخلي

عن لقب الامير".

وأضاف "قد كان لي الشرف العظيم بخدمة بلدي المفدى وشعبي الغالي بهذه الصفة على مدى سنوات عمري"، مؤكداً "سأبقى كما كنت دائما وما حييت مخلصا لأردننا الحبيب، وحسب استطاعتي في حياتي الخاصة بخدمة وطني وشعبي ورسالة الآباء والأجداد".

وفي الثامن من اذار 2022، تلقى عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، خطاب اعتذار من أخيه غير الشقيق، ولي العهد السابق، الأمير، حمزة، في إطار ما يعرف بقضية "الفتنة" واستهداف أمن الأردن، بعد لقاء جمع الاثنين.

واعتبر الديوان الملكي في بيان أن "إقرار الأمير حمزة بخطئه واعتذاره عنه يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، على طريق العودة إلى دور الأمراء في خدمة الوطن وفق المهام التي يكلفهم بها جلالة الملك".

وكانت الحكومة الأردنية، اتهمت في الرابع من نيسان 2021 العام الماضي، الأمير حمزة (41 عاما)، وأشخاصًا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".

واوقفت السلطات حينها 16 شخصا الى جانب رئيس الديوان الملكي الاردني الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، أفرج عنهم لاحقا بينما حوكم الأخيران بالسجن 15 عاما، ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية إلا أنه ايضا لم يحاكم.

ويحمل عوض الله الجنسية السعودية. وذكرت تقارير أنه مقرّب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما شغل الشريف حسن بن زيد سابقاً منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.

وفي الخامس من نيسان 2021، أكد الأمير حمزة في رسالة وقعها بحضور عدد من الأمراء أنه سيبقى "مخلصا" للملك عبدالله الثاني ولولي عهده الأمير حسين.

وتحدث الملك في رسالة بثها التلفزيون الرسمي في السابع من نيسان 2021 عن "فتنة وئدت".

وسمّى الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 وسمى عام 2009 نجله حسين وليًا للعهد.