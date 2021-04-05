الأمير حمزة بن الحسين في تسجيل صوتي: "لن ألتزم بالأوامر"

شفق نيوز/ أعلن الأمير الأردني حمزة بن الحسين رفضه تنفيذ ما قال إنه أمر من رئيس أركان الجيش بالبقاء في منزله.

وأفادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية بأن الأمير حمزة يقول في تسجيل صوتي "لن ألتزم بالأوامر".

وكانت قد أشارت أمس والدة الأمير حمزة، الملكة نور الحسين، الى "أننا نصلي بأن يسود العدل والحق من أجل حفظ جميع الأبرياء ضحايا هذا الافتراء الخبيث".

وكان قد أعلن الأمير حمزة في تسجيل مصور أمس، أنه قيد الإقامة الجبرية في منزله وتم اعتقال حرسه الخاص، موضحا أنه يستغرب "أن يؤدي انتقادي البسيط للسياسات في البلاد إلى تعرضي للاحتجاز"، مشيرا الى أن قائد الجيش طلب مني البقاء في منزلي وعدم الاتصال بأحد"، لفت إلى أنه "مُنعت من الخروج من منزلي والاتصال مع العائلة".

وفي وقت سابق من أمس الأحد، ذكرت حكومة الأردن أن الأمير حمزة وشخصيات أخرى متورطة في المؤامرة التي حيكت ضد المملكة، سيحالون إلى محكمة أمن الدولة.

وأوضحت أن الملك عبد الله الثاني، فضل أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة المتهم بمحاولة زعزعة استقرار البلاد، قبل نقل قضيته للمحكمة.

وقال نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي إن "الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها القوات المسلحة الأردنية، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات" لكل من الأمير حمزة، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله، وأشخاص آخرين "تستهدف أمن الوطن واستقراره".