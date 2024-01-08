الأمير البريطاني أندرو يلزم بيته بعد نشر وثائق "إبشتاين الجنسية"

شفق نيوز/ قالت تقارير إعلامية، إن الأمير البريطاني "أندرو" لزم منزله ولم يعد يخرج ولا يعرف كيف يتصرف بعد نشر وثائق في قضية "جيفري إبشتاين الجنسية" التي ظهر فيها.

وأفادت صحيفة "ميرور" نقلا عن مصدر أنه "ليس لديه الجرأة للتعامل مع الأمر. لقد حبس نفسه في غرفة ولا يعرف كيف يتصرف. إنه محطم".

وفي وقت سابق، قالت حركة "ريبابليك" البريطانية المناهضة للملكية، إنها أبلغت الشرطة عن الأمير أندرو فيما يتعلق بنشر وثائق تتضمن تفاصيل جديدة عن اتهامات بالاعتداء الجنسي وجهت للأمير.

وسبق أن نشرت محكمة أميركية قائمة بأسماء الأشخاص المتورطين في قضية الممول جيفري إبشتاين الذي توفي في السجن والمتهم بالاتجار بالأطفال بغرض الاستغلال الجنسي.

ووفقا لشكوى امرأة لم يتم ذكر اسمها، فإن الأمير أندرو تمكن من الوصول إليها نتيجة لوساطة ماكسويل.

واتهم إبشتاين في الولايات المتحدة بالاتجار بالقاصرين بغرض الاستغلال الجنسي، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 40 عاما، والتآمر للانخراط في مثل هذا الاتجار الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وفي أوائل يوليو/ تموز 2019، قررت محكمة مانهاتن في نيويورك، بعد الاستماع إلى شهادة إبشتاين، إبقاءه رهن الاحتجاز وعدم إطلاق سراحه بكفالة. وفي نهاية تموز، أصبح من المعروف أنه تم العثور على إبشتاين في زنزانة السجن "شبه فاقد للوعي" ومصابا بجروح في رقبته، وتوفي لاحقا، وأظهر التحقيق أنه انتحر.