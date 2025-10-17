الأمن الروسي يطيح بممول لمنظمة إرهابية تعمل في سوريا

شفق نيوز- موسكو

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على ممول لمنظمة إرهابية دولية تنشط في سوريا.

وذكرت الإدارة الإقليمية للجهاز في إقليم زابايكال شرقي روسيا، أن المعتقل كان يقوم "بتمويل منظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا، كما أنه يتبنى فكراً إرهابياً، ويتلقى تعليمات تلقاها عبر تطبيق تلغرام، من مسؤولين في المنظمة بتحويل أموال إلى حسابات المسلحين لشراء أسلحة ومركبات وذخيرة، وللترويج للإرهاب"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأكدت أنه "تمت مصادرة معدات اتصالات وأدوات دفع وأدلة وثائقية أخرى تثبت أنشطة المعتقل غير القانونية من منزله".

وأشارت الإدارة إلى أن "إدارة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن الإقليمي، فتحت تحقيقاً جنائياً بموجب البند 1.1 من المادة 205.1 (الإعانة على الأعمال الإرهابية) من القانون الجنائي الروسي".

وختمت: "قد يواجه المتهم عقوبة السجن المؤبد".

وأحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم الاثنين الماضي، هجوماً إرهابياً كان يستهدف ضابطاً رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية، في موسكو، دبرته أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالتعاون مع تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: "ألقي القبض على ثلاثة مواطنين روس، متورطين في التستر على الجريمة المخطط لها، بالإضافة إلى مواطن من آسيا الوسطى، منفذ للهجوم الإرهابي الفاشل مباشرة".