الأمن الإيراني يلقي القبض على "جاسوس" يعمل لصالح إسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، يوم الأربعاء، عن اعتقال جاسوس كانت تطارده منذ فترة في محافظة أردبيل شمال غربي البلاد.

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، بأن "هذا الجاسوس كان على اتصال عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي مع قادة رفيعي المستوى بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، وكان ينشط تحت ذريعة (التحرير) في تجميع المعلومات ونقلها إلى (الموساد)".

وأضافت "علماً أن هذا الجاسوس، كان ملاحقاً من قبل وزارة الأمن ويتنقل بين محافظات عديدة من أجل التخفي وبالتالي مغادرة البلاد، لكنه وقع في قبضة القوات الأمنية فور وصوله إلى محافظة أردبيل".

وأشارت الوكالة إلى أنه "مع القبض على هذا الجاسوس، وهو من أهالي إحدى المحافظات الجنوبية في إيران، تم شطب حسابه الإلكتروني والبيانات المتعلقة به من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي".