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الأمن الإيراني يفكك شبكة "بهائية" تتجسس لصالح إسرائيل

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-03T18:24:24+0000
الأمن الإيراني يفكك شبكة "بهائية" تتجسس لصالح إسرائيل

شفق نيوز/ أعلن السلطات الإيرانية، يوم السبت، عن اعتقال شبكة من الديانة البهائية تعمل لصالح إسرائيل شمالي البلاد.

وقالت دائرة المخابرات العامة في محافظة مازندران شمالي ايران، إنها اعتقلت 12 عنصرا من تنظيم "البهائية الصهيونية" في مختلف مدن المحافظة، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وبينت أن اثنين من قادة هذا التنظيم التجسسي تم تدريبهما في منظمة "بيت العدل" في الأراضي الإسرائيلية وشكلا نواة للتجسس مع عناصر البهائية بالمحافظة.

وتُعد الديانة البهائية من أكبر الأقليات في إيران إلا أنه ومنذ اندلاع الثورة الإسلامية في إيران على يد مفجرها آية الله الخميني تعرض معتنقو الديانة إلى حملات اعتقال، وتعذيب وتصفية جسدية وعمليات إعدام, وتدمير ممتلكاتها ومصادرتها والحرمان من العمل، وإنكار المزايا الحكومية، والحرمان من الحقوق المدنية، والحريات، والحرمان من الوصول إلى التعليم العالي.

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