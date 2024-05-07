الأمن الإيراني يضبط 100 كيلوغرام من الأفيون مخبأة داخل "بطيخ أحمر"

شفق نيوز/ أعلن قائد شرطة مدينة عسلوية التابعة لمحافظة بوشهر جنوبي ايران، العقيد حسين خواجه، يوم الثلاثاء، عن ضبط أكثر من 100 كغم من مادة المخدرات (الأفيون) مخبأة في حمولة من البطيخ الأحمر.

وقال خواجه للصحفيين، بحسب ما نقلته شبكة "إرم"، إنه "تم العثور على 106 كيلوغرامات من الأفيون داخل شاحنة محملة بالبطيخ".

وأضاف أن ضبط ذلك جاء بمراقبة ورصد مستمر لحركة السير لتعقب عملية تهريب المخدرات.

وفي إشارة إلى تحديد هوية مركبة محملة بالمخدرات عند حاجز مصطفى الخميني في عسلوية، تابع: للاشتباه في أنها شاحنة بضائع تحمل حمولة من البطيخ المشبوه، قام الضباط بفحص حمولتها وتم الكشف عن 106 كيلوغرامات من الأفيون".

وذكر أن هذه الكمية من المخدرات غُرِسَت بمهارة في 13 بطيخة"، منوهًا إلى أنه تم إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم في هذه العملية.

وتزايدت ظاهرة تعاطي المخدرات في إيران خلال السنوات القليلة الماضية بشكل غير مسبوق حتى وصل إلى مرحلة المدارس الابتدائية، فيما تحدث ناشطون عن تعاطي المخدرات داخل السجون.

وتقول الحكومة الإيرانية إنها تبذل جهودًا لمنع دخول المخدرات من جارتها أفغانستان، فيما تنتشر عمليات بيع وتهريب هذه المادة في المدن الإيرانية.

وبحسب بعض الإحصائيات، في عام 2021، يوجد أكثر من 12 مليون مدمن للمخدرات في إيران، منهم 4 ملايين ونصف المليون من المتعاطين الدائمين، و10 بالمائة من المدمنين من النساء.