الأمن الإسرائيلي يكشف عن محاولة إيران تجنيد "إسرائيليي الداخل"

شفق نيوز/ كشفت السلطات الإسرائيلية، يوم الخميس، عن محاولة مسؤولين أمنيين إيرانيين تجنيد وتوظيف إسرائيليين من أجل القيام بمهام أمنية عبر الادعاء بأن طلبهم بريء" خلال الأشهر الأخيرة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تم تنفيذ النداء الموجه إلى المواطنين الإسرائيليين من خلال منصات التواصل الاجتماعي وكذلك من خلال المواقع التي تقدم وظائف مدفوعة الأجر في بعض الأحيان، بما في ذلك "تلغرام" و"واتسآب" و"فيسبوك" و"إنستغرام" و"إكس"، بلغات مختلفة من بينها العبرية والعربية والإنجليزية.

ووفق الإعلام الإسرائيلي، تعرّف هذه الجهات نفسها بصورة مضللة أمام الإسرائيليين من أجل إقامة علاقة أولية معهم، إذ في بعض الأحيان "يعرفون عن أنفسهم على أنهم سماسرة أو جهات مهتمة بتسويق وبيع طائرات بدون طيار"، أو أنهم يقدمون "خدمات بالبريد السريع"، بالإضافة إلى "طلبات التقاط صور وتعارف عبر الإنترنت واتصال بمحققين خاصين".

وأفادت مصادر عبرية بأنه تحت ستار هويات مزيفة، طُلب من المواطنين الإسرائيليين تنفيذ "مهام" مختلفة مقابل الحصول على تعويضات مالية، لا توحي ظاهريا بأنها تتعلق بالجوانب الأمنية، ولكنها بالتأكيد تخدم الإيرانيين وتثري معلوماتهم الاستخبارية مثل التقاط الصور، والاستفسار عن عناوين، وأكثر من ذلك".

وتجنب بعض المواطنين الإسرائيليين الذين تلقوا مثل هذه الاستفسارات المشبوهة، الرد عليها، وأبلغوا بها مسؤولي الأمن الإسرائيليين، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

ووجدت السلطات الأمنية الإسرائيلية أن "هذه الطريقة متبعة عادة من قبل أجهزة الأمن الإيرانية كمنصة للتجنيد العشوائي للمواطنين الإسرائيليين، بغرض تنفيذ مهام تبدو بريئة، لكن تكمن وراءها دوافع استخباراتية يمكنهم على أساسها التصرف والعمل على وضع خطط تهدف إلى إيذاء المواطنين الإسرائيليين".