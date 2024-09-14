الأمن الأردني يطيح بـ"المقنّع"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، يوم السبت، إلقاء القبض على شخص "مقنع" استنفر السلطات الأمنية لأيام من البحث والتحري، بعد إطلاقه النار بمقر انتخابي في محافظة معان جنوبي البلاد.

وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية، العقيد عامر السرطاوي، إن لجان التحقيق لمتابعة ما تم تداوله من فيديوهات وبلاغات لإطلاق العيارات النارية خلال الانتخابات البرلمانية قد باشرت بمتابعة فيديو جرى تداوله لشخص مقنع يقوم بإطلاق عيارات نارية من سلاح أوتوماتيكي بأحد المقار الانتخابية في محافظة معان.

وأكّد السرطاوي، أنّ لجان التحقيق تمكنت من خلال التحقيقات وجمع المعلومات من تحديد هوية الشخص وتحديد مكان وجوده لتقوم عندها قوة أمنيّة بمداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم وبوشرت التحقيقات معه.

وأشار إلى أن لجان التحقيق والمتابعة في فيديوهات إطلاق العيارات النارية تواصل عملها وتحقيقاتها في مختلف مناطق المملكة للوصول وإلقاء القبض على كل من أقدم على ذلك السلوك الخطر المهدد لحياة الآخرين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.