الأمن الأردني يحبط محاولة تهريب أكبر كمية مخدرات للسعودية

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأردنية، يوم الأربعاء، عن إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المخدرات كانت في طريقها إلى السعودية، مشيرة إلى إلقاء القبض على عصابتين مرتبطتين بشبكات إقليمية لتهريب المخدرات.

وذكرت مديرية الأمن العام في بيان، أنها أحبطت عمليتيّ تهريب نحو 9.5 مليون حبة مخدرة و143كغم من مادة الحشيش المخدرة والإطاحة بأفراد العصابتين.

وبينت أن إدارة مكافحة المخدرات تمكنت من تفكيك خيوط عمل العصابتين بعد جهود استخباراتية وعملياتية بُذلت على مدار شهرين متواصلين من العمل والتحقيق، لمتابعة المشتبه بهم وكشف أنشطتهم الإجرامية داخل المملكة وارتباطهم بالشبكات الإقليمية لتهريب المخدرات والأذرع التابعة لها.

وأوضحت أن الفرق التحقيقية تمكنت من تحديد آليات إنشائية ثقيلة محملتان بالمخدرات، إحداهما آلية نوع "جك همر" في معبر العمري الحدودي، وعُثر بداخلها على ثلاثة ملايين و100 ألف حبة مخدرة أُخفيت بمخابئ سرية تم تجهيزها في جسم المركبة.

وأشارت المديرية إلى أنه بالتزامن مع ضبط المركبة وسائقها، وُضعت الخطط اللازمة لضمان ضبط ضالعين اثنين بعملية التهريب كانا يخططان للتواري عن الأنظار لحظة تنفيذ عملية التهريب.

وفي الوقت نفسه كانت الفرق التحقيقية في القضية الثانية تواصل عملها لمتابعة العصابة الأخرى التي تبيّن أنها مكوّنة من خمسة أشخاص بينهم عناصر مرتبطة بشبكات تهريب مخدرات إقليمية.

وقالت المديرية إن الفرق تمكّنت من تحديد مكان الآلية الثقيلة "مدحلة"، ومداهمته وضبط الآلية التي عُثر بداخلها على ما يقارب الخمسة ملايين حبة مخدرة أُخفيت بمخابئ سرّية بجسم المركبة، كما ألقي القبض على ثلاثة أشخاص من الضالعين بالعملية.

وقاد التحقيق في القضية الثانية إلى مكان اختباء شريكين آخرين بالعصابة وبحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة التي تم اخفاؤها تمهيداً لتهريبها بعملية أخرى.

وأكدت أنه جرى إلقاء القبض على الشريكين بعد مداهمتهما، وتم تحديد مكان إخفاء كميات المخدرات المتبقية داخل بئر ماء في لواء الرمثا، إذ تم إخراجها وضبطها حيث بلغت مليوناً و550 ألف حبة مخدرة، إضافة إلى 143كغم من مادة الحشيش المخدرة.