الأمن الكوردي يطيح بقيادي بارز في داعش بالرقة السورية

شفق نيوز/ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، عن اعتقال قيادي بارز في تنظيم داعش خلال عملية أمنية نفذها جهاز الأمن العام التابع لقوى الأمن الداخلي "الآسايش" في شمال شرقي سوريا، بمشاركة قوات التحالف الدولي.

ووفقاً لمعلومات المرصد، جاءت العملية بعد رصد تحريات مكثفة حول تحركات القيادي المستهدف، في قرية الهورة بريف مدينة الرقة، حيث تم تنفيذ إنزال جوي بالتزامن مع تحرك بري للقوات الأمنية، ما أدى إلى اعتقاله دون وقوع خسائر.

وتواصل القوى الأمنية عملياتها لتعقب خلايا التنظيم في المنطقة، في إطار الجهود المستمرة وتعزيز الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا.

وأمس، اعتقلت وحدات التدخل السريع التابعة لقوى الأمن الداخلي "الآسايش" وبمشاركة قوات التحالف الدولي، 11 شخصاً بتهمة الانتماء لخلايا تنظيم داعش، بعد مداهمة منازل في قرية الجيعة بريف دير الزور الغربي.