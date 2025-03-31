الأمن السوري يطوق منطقة السيدة زينب في دمشق

شفق نيوز/ أعلن الأمن السوري، يوم الاثنين، عن تطويق منطقة السيدة زينب والبدء بعمليات تمشيط بعد تعرض دورية أمنية لهجوم مسلح.

وذكرت وزارة الداخلية السورية في بيان أوردته وكالة "سانا"، أنه أثناء قيام إحدى الدوريات بجولة أمنية معتادة في نجها بمنطقة السيدة زينب، تعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل عناصر لفلول النظام السابق، الأمر الذي أدى إلى تبادل إطلاق النار، رداً على الهجوم.

وأضافت أن الاشتباك أسفر عن مقتل عنصرين من المهاجمين، وإصابة آخرين.

بدوره قال مدير مديرية أمن ريف دمشق، المقدم حسام الطحان، إنه جرى تطويق منطقة السيدة زينب، وبدء عمليات تمشيط، بعد تعرض دورية أمنية لهجوم، وتم العثور خلال عملية التمشيط على أسلحة وذخائر تركها المهاجمون قبل فرارهم.