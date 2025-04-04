الأمن السوري يشن عمليات أمنية على الحدود العراقية لمكافحة شبكات التهريب

شفق نيوز/ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، أن قوات الأمن السورية نفذت عمليات دهم وتفتيش على الحدود مع العراق أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من مهربي الأسلحة والمخدرات.

وذكر المركز أن جهاز الأمن العام نفذ عملية مداهمة في بلدة الهري التابعة لمدينة البوكمال على الحدود العراقية السورية، حيث طوّقت القوات الأمنية المنطقة وأقامت حواجز مكثفة.

وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على عدد من مهربي الأسلحة والمخدرات المرتبطين بالميليشيات الإيرانية، إضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون والأسلحة والصواعق.

ووفقاً للمصادر كثّفت قوى الأمن السورية، وجودها عبر نشر مخافر حدودية إضافية.

ورصد المرصد السوري يوم أمس الأول، اعتقال قوات الأمن العام متهماً بتعاطي وتجارة الممنوعات في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، وذلك خلال عملية أمنية نفذتها في المنطقة، تم اقتياد المتهم إلى جهة أمنية لاستكمال التحقيقات.