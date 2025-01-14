الأمن السوري يحرر مختطفيه وقائد "فلول الأسد" يفجر نفسه

شفق نيوز/ أعلن مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية السورية مصطفى كنيفاتي، مساء الثلاثاء، أن قواتهم بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية تمكنت من تحرير عناصرها الذين أسرتهم فلول ميليشيات الأسد اليوم.

وأكد كنيفاتي، وفق وكالة "سانا" الرسمية، أن "المدعو بسام ناصر الدين أحد قادة فلول ميليشيات الأسد في منطقة جبلة قام بتفجير نفسه، أثناء الاشتباكات معه لتحرير عناصرنا الأسرى، وهو نفس الشخص الذي هدد بذبح عناصرنا بمقطع مصور قبل ساعات".

وقال كنيفاتي في وقت سابق من اليوم إن مجموعات من فلول ميليشيات الأسد استهدفت أمس آليات وثكنة لإدارة العمليات العسكرية بقرية عين شرقية ومحيطها بمنطقة جبلة.

وأشار إلى أنه "أثناء قيام دورية لإدارة الأمن العام اليوم بتنفيذ مهامها الروتينية بريف القرداحة، تعرضت لهجوم من فلول ميليشيات الأسد، ما أدى لاستشهاد اثنين وإصابة آخرين، وقيام الفلول بأسر 7 من عناصر الدورية والتهديد بذبحهم عبر فيديوهات مرئية".

وفي وقت سابق اليوم، استهدفت كمائن مسلحين من "فلول الأسد" دوريات أمنية في ريف القرداحة بسوريا، مما أسفر عن مقتل عنصرين من الأمن السوري.

ولاحقا، أسرت مجموعة أخرى من المسلحين 7 عناصر من "إدارة العمليات العسكرية" في "عين الشرقية"، وهددتهم بالقتل إذا تقدمت القوات العسكرية، وفق مقطع فيديو مصور.