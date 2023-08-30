الأمن السعودي يضبط نحو 3.5 مليون حبة مخدرة

شفق نيوز/ أعلنت السلطات السعودية، يوم الأربعاء، عن الإطاحة بشبكة لترويج المخدرات يديرها يمنيون وسوريّ، بحوزتهم نحو ثلاثة ملايين و500 ألف حبة مخدرة.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد مروان الحازمي، في تصريح نقلته صحيفة "اليوم" السعودية، إن المتابعة الأمنية أسفرت عن ضبط ثلاثة ملايين و426 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة، مخبأة في شحنة مُعدّة لقص الحديد بمنطقة الرياض.

وأشار إلى القبض على مروجيها، وهم ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية ووافد بتأشيرة دخول لتوصيل البضائع من الجنسية السورية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ويوم الجمعة الماضي، أحبط الأمن السعودي محاولة لتهريب 143 ألف حبة كبتاغون، عثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى البلاد عبر منفذ الحديثة الذي يربطها مع الأردن.