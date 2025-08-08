الأمن الروسي يفكك منظمة "إرهابية" دولية تسعى الى "الخلافة العالمية"

شفق نيوز– موسكو

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع جهاز أمن الدولة في أوزبكستان ولجنة التحقيق في الاتحاد الروسي، يوم الجمعة، عن اعتقال تسعة أجانب في موسكو كانوا يقومون بتجنيد العمال المهاجرين لصالح منظمة "إرهابية" دولية محظورة في روسيا.

وأوضح الجهاز، وفق موقع RT، أن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها كانت تحت تنسيق أيديولوجيين من المنظمة الإرهابية الدولية الموجودين في أراضي الاتحاد الأوروبي، حيث كانت مهمتها تجنيد المهاجرين لصالح هذه المنظمة.

من جانبها، أفادت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيتريينكو، أنه تم فتح قضايا جنائية ضد أجنبيين مولودين عامي 1986 و1987، بموجب المادة 205.5 الجزء 1 من القانون الجنائي الروسي، المتعلقة بتنظيم نشاط منظمة إرهابية والمشاركة فيها، وقررت محكمة زاموسكفوريتشي في موسكو احتجازهما.

وكشفت التحقيقات أن المشتبه بهما كانا يقومان بنشاطات دعائية وتجنيدية في موسكو منذ أبريل 2025، حيث نظما اجتماعات سرية، منها عبر مؤتمرات فيديو على تطبيق "تيليغرام"، لتدريب المهاجرين على عقيدة "الخلافة العالمية".

وعثر المحققون في أماكن إقامة أفراد الخلية على مواد دعائية محظورة في روسيا تابعة للمنظمة الإرهابية، بالإضافة إلى وسائل اتصال ومستندات إلكترونية تحتوي معلومات حول أساليب وأنشطة التنظيم.