الأمن الروسي يفكك شبكة تجسسية أوكرانية خططت لاغتيال رئيس مؤسسة دفاعية

شفق نيوز- موسكو

كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم الخميس، عن تفكيك شبكة جواسيس تعمل لصالح الاستخبارات الأوكرانية واعتقال ثلاثة عناصر خططوا لاغتيال رئيس مؤسسة دفاعية.

وذكر الجهاز في بيان، أن الشبكة تم تفكيكها في مدينة سانت بطرسبورغ، و"تم توقيف ثلاثة مواطنين روس من مواليد أعوام 1993 و1994 و2006، كانوا متورطين في التحضير لعمل إرهابي يستهدف رئيس إحدى مؤسسات المجمع الدفاعي-الصناعي، عن طريق تفجير سيارته باستخدام عبوة ناسفة محلية الصنع"، بحسب وسائل إعلام روسية.

وبين أنه "بتوجيه من مشرف في منظمة إرهابية أوكرانية تقع تحت إشراف الاستخبارات العامة التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، قام اثنان من الموقوفين بمراقبة المستهدف، وأجرى أعمال استطلاع لمكان إقامته، ثم نقلا جهاز التفجير إلى المنفذ عبر مخبأ سري تم تجهيزه في أحد مقابر مدينة سان بطرسبورغ".

وتابع "وبعد استلام الجهاز، قام المنفذ بارتداء ملابس نسائية متنكراً في هيئة امرأة مسنّة، وتوجه إلى مكان تنفيذ الجريمة حيث تم توقيفه أثناء زرع العبوة في السيارة".

وكشف الأمن الفيدرالي أنه خلال عمليات الاستجواب، تم الحصول على اعترافات من الموقوفين حول التحضير للعمل الإرهابي والتعاون مع العدو عبر تطبيق التراسل "تلغرام".

وأكد الأمن الروسي أن الاستخبارات الأوكرانية ما تزال تواصل بنشاط وعبر البحث على الإنترنت عن منفذين محتملين لأعمال إرهابية وتخريبية. وتجنباً لأي استفزازات من قبل العناصر الإجرامية، دعا الأمن الروسي المواطنين الروس إلى اليقظة وتجنب استخدام تطبيقي التراسل "تلغرام" و"واتساب"، قدر الإمكان، كوسيلة للتواصل مع الأشخاص الغرباء.