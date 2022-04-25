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الأمن الروسي يعلن إحباط عملية لـ"داعش" تستهدف البنية التحتية للنقل

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-25T07:00:16+0000
الأمن الروسي يعلن إحباط عملية لـ"داعش" تستهدف البنية التحتية للنقل

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم الاثنين، أنها أحبطت هجوماً كان أحد مؤيدي تنظيم "داعش" الإرهابي يستعد لتنفيذه في شبه جزيرة القرم.

وأفاد الأمن الروسي في بيان له، أنه في مدينة سيمفيروبول، تم احتجاز مواطن روسي من مؤيدي "داعش"، كان يستعد لتفجير سكة حديد، وذلك بتوجيه من قادة كتيبة "القرم" الإسلامية المتطوعة لتتار القرم، والتي تشارك في الأعمال القتالية ضد القوات الروسية في أوكرانيا.

وأضاف البيان أنه تم العثور في منزل المحتجز على عبوتين ناسفتين بدائيتين يبلغ وزنهما الإجمالي 3 كيلوغرامات، ومفجرين كهربائيين، ورسم تخطيطي لزرع قنبلة تحت سكة حديد، وأدبيات متطرفة، وعلم ومنشورات دعائية لكتيبة "القرم".

ورفعت ضد المحتجز قضية جنائية بتهمة التحضير لعمل إرهابي وكذلك بتهمة الحيازة غير المشروعة للمتفجرات.

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