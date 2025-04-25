الأمن الروسي يعتقل جاسوساً رومانياً ليعمل لصالح أوكرانيا

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم الجمعة، عن اعتقال مواطن روماني قام بالتجسس لصالح أوكرانيا.

وذكر مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن المعتقل كان يقوم بمهمة من قبل الاستخبارات الأوكرانية لجمع البيانات حول مواقع أنظمة الدفاع الجوي، وتم اعتقاله في مدينة سوتشي.

وجاء في البيان أن "جهاز الأمن الفيدرالي التابع لروسيا الاتحادية في مدينة سوتشي بإقليم كراسنودار اعتقل مواطناً رومانياً، من مواليد عام 2002، متورطاً في أنشطة استخباراتية لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".

وأثبت التحقيق أنه في صيف عام 2024، قام المتهم، بناء على تعليمات من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، بجمع ونقل معلومات حول مواقع أنظمة الدفاع الجوي الموجودة في سوتشي.

وأضاف البيان أن "إدارة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنودار تحقق في قضية جنائية ضد المعتقل على أساس جريمة بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي، وهي التجسس".

يشار إلى أنه في المقابل، وعدت الاستخبارات الأوكرانية المواطن الروماني، بناء على طلبه، بمساعدته في الخروج الآمن من روسيا والانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية للمشاركة في العمليات العسكرية ضد روسيا.