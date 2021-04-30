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الأمن الروسي يطيح بممول لداعش

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-30T08:48:05+0000
الأمن الروسي يطيح بممول لداعش

اعتقلت قوات الأمن الروسية بموسكو مؤسس أكبر دار نشر إسلامية في روسيا "أمة"، أسلامبيك إجايف، للاشتباه في تمويله تنظيم "داعش" بمبلغ 34 مليون روبل، بحسب جهاز الأمن الفدرالي.

وقالت الممثلة الرسمية للجنة التحقيقات الروسية، سفيتلانا بيترينكو، اليوم الجمعة، إن المحققين، بالتعاون مع جهاز الأمن الفدرالي ووزارة الداخلية، وفي إطار البحث الجنائي،  تمكنوا من كشف تورط أسلامبيك إجايف في تمويل تنظيم "داعش".

وأوضحت أنه تم توجيه تهمة ارتكاب الجريمة بموجب القانون الجنائي لروسيا، مشيرة إلى أنه بناء على طلب التحقيق، تم الاحتفاظ به في انتظار مواصلة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن إجايف منذ عام 2012، عقد "اجتماعات سرية عديد المرات مع نظرائه، مع أشخاص آخرين، وتلقى منهم أموالا كانت مخصصة لتمويل تنظيم "داعش" لاحقا، وقام بتحويل أكثر من 34 مليون روبل (أكثر من 455 ألف دولار)، إلى أشخاص مطلوبين في روسيا لارتكابهم جرائم إرهابية.

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