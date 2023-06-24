الأمن الروسي يداهم مقر "فاغنر" والأخير يعلن السيطرة على مقر الجيش في روستوف

شفق نيوز / داهم الأمن الروسي، صباح السبت، مقر مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة في مدينة بطرسبورغ، على خلفية دعوة مؤسس المجموعة يفغيني بريغوجين للعصيان المسلح.

وبحسب صحيفة "فونتانكا" الروسية، طوقت قوات الأمن الروسية المباني المرتبطة ببريغوجين، قرب جسر بلاغوفيشينسكي في مدينة بطرسبورغ".

وقبل ذلك، حرّك الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية ضد بريغوجين، بتهمة "الدعوة للتمرد على السلطة"، فيما اتخذت إجراءات أمنية في موسكو وبعض المناطق جنوبي البلاد.

في غضون ذلك، أكد قائد مجموعة "فاغنر" الروسية، يفجيني بريجوجن، صباح السبت، دخوله مقر قيادة الجيش الروسي في مدينة روستوف، والذي يشكل مركزاً أساسياً للهجوم الروسي على أوكرانيا، وسيطر على مواقع عسكرية من ضمنها مطار.

وقال بريجوجن في مقطع فيديو نشر على تليجرام "إننا في المقر العام، إنها 7.30 صباحاً (4.30 بتوقيت جرينتش)"، مضيفاً أن "المواقع العسكرية في روستوف تحت السيطرة بما فيها المطار" فيما كان رجال ببدلات عسكرية يسيرون خلفه.

وكان بريغوجن، قال في وقت سابق، إن جنوده البالغ عددهم 25 ألفاً، عبروا الحدود من أوكرانيا إلى روسيا، مشيراً إلى أنهم يتواجدون في روستوف و"سيدمرون كل من يعترض طريقهم".

واتّهمت السلطات الروسية، بريغوجن، بالسعي إلى إشعال "حرب أهلية" في البلاد بسبب دعوته العسكريين للانتفاض على قيادتهم.