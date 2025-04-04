الأمن الروسي يحبط هجوماً "إرهابياً" استهدف طلاباً عسكريين في موسكو

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم الجمعة، عن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف طلاباً عسكريين في العاصمة موسكو.

وذكر الجهاز في بيان أن الهجوم الإرهابي كان بتخطيط من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية واستهدف مسكن للطلاب العسكريين في مقاطعة موسكو، وتم اعتقال عسكري روسي شارك في الإعداد له.

وأضاف "تم اعتقال عسكري في وزارة الدفاع الروسية، جندته أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، لتورطه في التحضير لعمل إرهابي في سكن للطلاب العسكريين".