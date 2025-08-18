الأمن الروسي يحبط مخططا أوكرانيا لتفجير جسر القرم

شفق نيوز- موسكو

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم الاثنين، بإحباط محاولة أخرى من قبل الاستخبارات الأوكرانية، لتفجير قنبلة ذات قدرة تدميرية عالية، على جسر القرم، مزروعة في سيارة كان من المقرر أن يقودها انتحاري، واعتقل جميع المتورطين في إدخال العبوة الناسفة إلى روسيا.

وقال الجهاز في بيان له، اليوم، إنه "أحبط محاولة أخرى من قبل الاستخبارات الأوكرانية، لشن هجوم إرهابي على جسر القرم، باستخدام سيارة محملة بالمتفجرات".

وأضاف البيان: "تبين أن السيارة التي تحمل العبوة الناسفة شديدة الانفجار، وصلت إلى روسيا من أوكرانيا عبر عدد من الدول، وقد عبرت الحدود الروسية الجورجية عند نقطة تفتيش فيرخني لارس الدولية، في جمهورية أوسيتيا الشمالية - ألانيا، وكان من المفترض أن تتجه إلى إقليم كراسنودار في شاحنة نقل سيارات يقودها سائق خاص".

ووفقا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، كان من المقرر تسليم السيارة المفخخة لاحقا إلى سائق آخر، ليقودها عبر جسر القرم، "ليصبح انتحاريا عن غير قصد ودون إرادته، حيث يخطط نظام كييف لاستخدامه".

يشار إلى أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي كان قد أعلن، في 14 يوليو/ تموز الماضي، إحباط هجوم كان جهاز الأمن الأوكراني يعدّ له، ضد أحد كبار ضباط وزارة الدفاع الروسية، في جمهورية القرم.