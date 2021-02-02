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الأمن الداخلي ينهي الحصار عن مناطق سيطرة النظام في قامشلو والحسكة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-02T13:02:53+0000
الأمن الداخلي ينهي الحصار عن مناطق سيطرة النظام في قامشلو والحسكة

شفق نيوز/ أعلنت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، يوم الثلاثاء، أنها سمحت بدخول كافة أنواع المواد والسلع إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السوري في قامشلو والحسكة.

وذكرت القيادة العامة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مدينتيّ قامشلو والحسكة شهدتا خلال الفترة الماضية حالات "توتر أمني خلقتها قوات النظام السوري، في محاولة لضرب الاستقرار في مناطقنا الذي نتج عن التآخي بين كافة المكونات".

وأضافت "إننا في قوى الأمن الداخلي ملتزمون بوحدة الدم السوري ونعمل لإنهاء حالة التوتر التي تخلقها قوات النظام السوري، وكبادرة حسن نية وحفاظاً على وحدة التراب والأرض السورية وحفظ دماء السوريين، فإننا نؤكد عودة الحياة الطبيعية والسماح بدخول كافة المواد إلى مناطق تواجد قوات النظام السوري في مدينتي قامشلو والحسكة".

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