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الأمن التركي يعتقل رئيسة بلدية و6 أعضاء من حزب الشعوب الكوردي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-14T14:44:38+0000
الأمن التركي يعتقل رئيسة بلدية و6 أعضاء من حزب الشعوب الكوردي

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "زمان" التركية، اليوم الاحد، بأن قوات الأمن اعتقلت رئيسة بلدية بكيرهان في ولاية باتمان جنوب شرقي تركيا جوليستان سونوك، و6 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الكوردي.

وقالت الصحيفة إن قوات الأمن التركية شنت حملات مداهمة على منازل أعضاء وقيادات بحزب الشعوب الديمقراطي الكوردي في باتمان من بينهم رئيسة البلدية، واعتقلت مدير شعبة الحزب بالمدينة، مراد كيليتش، ومدير شعبة الحزب بالحي المركزي، تايفون جوناي، وعضو المجلس الشبابي، محمد أمين سلمان، وعضو مجلس بلدية توزلوك، شكران شوكتاك، وعضوي الحزب، سعاد أوزتاكين وسيد علي دوغان.

وأوضحت أنه تم نقل المعتقلين السبعة إلى مديرية أمن باتمان، بينما لم يتضح بعد سبب اعتقالهم، وفق ما أفادت الصحيفة التركية المعارضة.

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