الأمن التركي يداهم شبكة احتيال عبر الإنترنت وصلت معاملاتها 2.5 مليار ليرة

شفق نيوز/ انهارت شبكة احتيال تركية على وقع المداهمات الأمنية، اليوم السبت، كانت قد جمعت مبالغ طائلة من عملائها عبر الإنترنت في تركيا بعدما أوهمتهم بوجود شركات لم يكن لديها أي وجود على أرض الواقع، وفق ما أفادت مواقع تركية بينها NTV التي أشارت إلى أن هذه الشبكة تمكنت من جمع نحو 2.5 مليار ليرة تركية.

وفي التفاصيل، تمكنت الأجهزة الأمنية التركية من تحديد هوية 40 شخصاً في 18 من ولايات البلاد بعدما أوهموا عملاءهم بوجود بضائع قاموا بشرائها عبر الإنترنت ومن ثم لم يتم إرسال أي مواد من قبلهم لعملائهم المفترضين الذين علموا أخيراً أنهم وقعوا ضحية احتيال إلكتروني.

وعمل أفراد الشبكة البالغ عددهم 40 فرداً على الأقل، على تأسيس 23 شركة حققت "أرباحا عالية" بعد نشرها لإعلانات "مضللة" على مواقع الإنترنت ومنصّات التواصل الاجتماعي. وقد ساعدت الأرصدة البنكية "الخيالية" لدى أفراد الشبكة، الشرطة في تحديد هويتهم وبدء تحقيقات بشأن جمعهم لتلك الأموال الطائلة. وقد تمكنت من احتجاز 28 منهم حتى الآن.

ونقلت "العربية.نت" عن مصادر تركية قولها إن "السلطات أطلقت سراح 3 من المشتبه بهم بشرط المراقبة القضائية و9 آخرين بعد الإدلاء بشهادتهم".

ومن المقرر أن تباشر السلطات بفرض الحجز الاحتياطي على أرصدتهم البنكية في محاولة منها لتعويض ضحاياهم الذين رفعوا 111 قضية احتيال ضدهم.

ولا تعد هذه الشبكة هي الأولى من نوعها في تركيا، فقد تمكنت شبكات مماثلة من ارتكاب احتيال إلكتروني بمبالغ طائلة في السنوات الأخيرة.

وتتكرر مثل عمليات الاحتيال هذه في تركيا بشكلٍ دوري، وفق ما تعلن فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية في تركيا.