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الأمن الاسرائيلي يعتقل 6 أشخاص بداعش خططوا لعمليات ضد يهود وثانوية إسلامية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-02T08:37:10+0000
الأمن الاسرائيلي يعتقل 6 أشخاص بداعش خططوا لعمليات ضد يهود وثانوية إسلامية

شفق نيوز/ كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، يوم الأحد، عن اعتقال ستة مواطنين من مدينة الناصرة قبل عدة أسابيع بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.

وقال الجهاز في بيان، إنه "تبين خلال التحقيق معهم أن المشتبه بهم اجتمعوا سرا وخططوا لتنفيذ هجمات".

وكان الهدف الرئيسي للهجوم هو مدرسة ثانوية إسلامية في الناصرة، والتي بحسب المشتبه بهم "تعمل في طريق الكفار"، "أي أن النشطاء خططوا لإلحاق الضرر بمؤسسة تعليمية، حيث طلاب ومعلمون والعاملون بها، بكل الوسائل".

كما تبين من التحقيق أن "المشتبه بهم خططوا لهجمات بمخططات مختلفة وعملوا في الوقت نفسه على تحديد أهداف للهجوم، مثل محطة حافلات مزدحمة في مدينة في شمال البلاد، ومركز شرطة في محيط سكنهم، والغابات حيث يتنزه اليهود".

وسيتم الأحد تقديم لوائح اتهام بحقهم في المحكمة المركزية في الناصرة.

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